الفنون تعلن تصوير وارشفة أكثر من 700 عمل فني في العراق

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاحد، عن تصوير وارشفة أكثر من 700 عمل فني في العراق، معربة عن استعدادها لتنفيذ المشروع الوطني بهذا الشأن.
وقال المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، على هامش ندوة حوارية عن طرائق وتوثيق الاعمال الفنية للمتحف الوطني للفن الحديث، إن "دائرة الفنون مستعدة لتنفيذ المشروع الوطني الذي يسهم في توثيق الارث الثقافي للفن التشكيلي وتسخير كل طاقاتها من اجل العمل على انجاحه".
وأضاف ان "الدائرة شرعت بالعمل لتوثيق كل الاعمال الفنية وفق قاعدة بيانات اولية"، لافتاً الى "تصوير وارشفة اكثر من (٧٠٠) عمل فني منها".
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