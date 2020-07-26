الداخلية: تعيين اللواء علي هلال الشمري قائداً لشرطة بابل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تعيين اللواء علي هلال الشمري قائداً لشرطة بابل بدلاً من اللواء علي الزغيبي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تعيين اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا عن اللواء علي مهدي كوة الزغيبي".



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