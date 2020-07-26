رسمياً.. بغداد النادي رقم 9 في مشوار مصطفى ناظم

وذكر النادي في بيان، أن "اللاعب الدولي مصطفى ناظم ينضم إلى صفوف أمانة بغداد، قادما من نادي الشرطة".

تجدر الإشارة إلى أن بغداد هو النادي رقم 9 في مشوار المدافع مصطفى ناظم حيث مثل في مشواره الاحترافي كل من: الديوانية، النجف، القوة الجوية، أربيل، نفط الوسط، الميناء، الشرطة، الزوراء.

