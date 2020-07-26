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رسمياً.. بغداد النادي رقم 9 في مشوار مصطفى ناظم

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2020-07-26 | 12:52

رسمياً.. بغداد النادي رقم 9 في مشوار مصطفى ناظم

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أعلن نادي أمانة بغداد، تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي مصطفى ناظم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان، أن "اللاعب الدولي مصطفى ناظم ينضم إلى صفوف أمانة بغداد، قادما من نادي الشرطة".

تجدر الإشارة إلى أن بغداد هو النادي رقم 9 في مشوار المدافع مصطفى ناظم حيث مثل في مشواره الاحترافي كل من: الديوانية، النجف، القوة الجوية، أربيل، نفط الوسط، الميناء، الشرطة، الزوراء.

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