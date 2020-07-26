تحرير مختطف واعتقال الخاطف في الكاظمية ببغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير أحد المختطفين وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية ببغداد".



وأوضحت، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مشترك ومتابعة كاميرات المراقبة وتحرير المختطف الذي تم احتجازه من قبل المتهم الخاطف في أحد محلات بيع الملابس في سوق الكاظمية"، مشيراً إلى "تدوين أقوال المتهم وتسليمه بوصل استلام أصولي إلى الجهات المختصة".



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