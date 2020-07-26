رئيس وزراء الأردن: دولتنا لا تُختزل بشخص أو نقابة أو حزب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، إن بلاده "دولة مؤسسات لا تختزل بشخص ولا بنقابة ولا بحزب".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الرزاز أكد، خلال كلمته الأسبوعية، أن بالمملكة منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الذي يشمل مؤسسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على استمرار الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
والسبت، أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية فروع نقابة المعلمين في المملكة؛ تنفيذا لقرار النائب العام الخاص بوقف مجلس النقابة الذي يضم شخصيات إخوانية وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
الرزاز شدد كذلك على أن الدولة الأردنية قوية بإنفاذ القانون على الجميع، موضحاً أهمية تذليل العقبات، واغتنام الفرص، لرسم معالم مستقبل الأبناء والأحفاد في مجتمع قوي يمارس حقوقه وواجباته.
ويقترب الأردن من الاحتفال بمئويته الثانية تحت حكم الملك عبدالله الثاني، وتدشين لـ100 عام من البناء المتراكم في دولة القانون والمؤسسات.
ونوه إلى ما حققه الأردن، خلال تلك المئوية، من دولة قوية متمثّلة بمؤسّسات دستوريّة عريقة، وجيش عربي يحمي حدودنا، وأجهزة أمنية تحفظ الأمن والأمان، وكوادر من القطاع العام تحمي المال العام وتقدم الخدمات الأساسية.
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