مقتل وإصابة 5 جنود أفغان في انفجارين جنوبي البلاد

الخليج 365الأحد 2020/7/26 02:56 م بتوقيت أبوظبي
قتل جنديان وأصيب 3 آخرون من الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، في انفجار سيارتين مفخختين جنوبي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن مسؤولين محليين أن جنديين على الأقل بالجيش قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار سيارتين مفخختين بإقليم هلمند جنوبي البلاد.
وأكد عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم هلمند، أن الإقليم شهد انفجار سيارتين قرب نقاط تفتيش أمنية بمنطقة نهر السراج.
وحتى الساعة 11 تج، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذين الانفجارين.
وخلال الأشهر الأخيرة، نفذت طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الأفغانية، حتى في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبدء مفاوضات سلام مع المسلحين تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين في البلد المسلم الفقير.
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