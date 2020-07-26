وزير الداخلية العراقي يقيل قائد شرطة بابل ويعين اللواء علي هلال الشمري خلفا له المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/26 03:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تعيين اللواء علي هلال الشمري قائداً لشرطة بابل بدلاً من اللواء علي الزغيبي، وذلك استجابة لطلب المتظاهرين .
وقالت الوزارة في بيان إنه تم "تعيين اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا عن اللواء علي مهدي كوة الزغيبي".
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