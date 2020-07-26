وزير الداخلية العراقي يقيل قائد شرطة بابل ويعين اللواء علي هلال الشمري خلفا له المزيد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تعيين اللواء علي هلال الشمري قائداً لشرطة بابل بدلاً من اللواء علي الزغيبي، وذلك استجابة لطلب المتظاهرين .

وقالت الوزارة في بيان إنه تم "تعيين اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا عن اللواء علي مهدي كوة الزغيبي".