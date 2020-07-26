شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 نشرت وزارة الصحة السعودية آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

Advertisements الحالات الجديدة: 1,968 حالة حالات التعافي : 2,541 الوفيات الجديدة : 30

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