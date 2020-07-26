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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نشرت وزارة الصحة السعودية آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحالات الجديدة: 1,968 حالة
حالات التعافي : 2,541
الوفيات الجديدة : 30
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