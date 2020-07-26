صور.. نشاط في حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 64 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم 28 سفينة صب سائل وبضائع عامة وحاويات.

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ووفقًا للغندور، يبلغ وزن البضائع الواردة من الخارج 111 ألف طن، وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 21 ألف طن بضائع.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ1318، والواردة 1668، منوها إلى دخول وخروج 8369 شاحنة خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.