للاطمئنان على سير الامتحانات.. مجاهد يتفقد عددًا من لجان الدبلومات الفنية بالغربية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الغربية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت أمس وتنتهي يوم 13 أغسطس المقبل.

وزار مجاهد لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي بنات، ولجنة مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا، ومدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية بكفر الزيات؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين؛ إذ تفقد اختبارات التقديم لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة، مصرحًا بأن أعمال الامتحانات تسير بصورة جيدة حتى الآن.

وشارك في الجولة الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ لطفي أبو هندي مدير عام التعليم الفني.