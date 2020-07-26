ادعوا أنهم شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف عامل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل – عامل "شقيق زوجها"، مُقيمان بدائرة المركز) أنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بمنطقة بشتيل بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة، وقاموا باصطحاب زوج الأولى "عامل"، وتلقى نجل عم المُختطف اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله بقيام المُختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ (480 ألف جنيه) وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه وفي وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري ونفى علمه بشخصيتهم.

توصلت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن مرتكبي الواقعة (6 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية).

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وقرر أحدهم بوجود خلافات ماليه بينه و"شقيق المختطف" حيث قام بالحصول منه على مبلغ (480 ألف جنيه) نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار فاتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ، وفي سبيل ذلك أعدوا سيارتين إحداهما "مستأجرة والثانية "ملك وقيادة أحدهم".

ونفى المتهمين اعترافاتهم، أنهم توجهوا إلى محل إقامة المجني عليه، قام ثلاثة منهم باصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقي المتهمين بالسيارة الثانية لمراقبة الطريق إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالي واستولوا منه على (هاتفه المحمول -مبلغ 3 آلاف جنيه "اقتسموه فيما بينهم").

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.