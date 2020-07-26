حكم نهائي بعودة عبدالحي عبيد لسباق انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا موضوع، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقام الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.
اختصم طعن عبدالحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالب الطعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه على مقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.
وشغل الدكتور عبدالحي عبيد، منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان في الفترة من 2004 حتى 2007، وشغل منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات.
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