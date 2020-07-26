محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث صعد الجرام بقيمة جنيها وحدا، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"الخليج 365"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 849 جنيهًا مقابل 848 جنيهًا، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 970 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيهًا.
واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر.. وجرام 21 يقترب من 850 جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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