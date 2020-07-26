من الداخلية لتشكيل حكومة تونس.. حياة هشام المشيشي في سطور

تصدر هشام المشيشي مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن كلفه قيس سعيد الرئيس التونسي بتكليف الحكومة الجديدة، خلفًا لـ" إلياس الفخفاخ الذي تقدم باستقالته من رئاسة الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عقب اتهامات بتضارب المصالح.
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وكانت تونس تشهد في الأيام الأخيرة صراعا سياسيا حادا اتخذ من البرلمان ساحةله، في وضع وصفه الرئيس التونسي بأنه "الأخطر والأدق في تاريخ البلاد"، الأمر الذي تعلطت بسببة أعمال البرلمان نحو أسبوعين جراء حالة من الفوضى والاتهامات بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة.
ووجد السياسيون صعوبة في تلبية مطالب الشعب في تونس التي تضرر اقتصادها الضعيف في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي قتل نحو 50 شخصا وأصاب أكثر من 1400 في البلاد.
يبلغ المشيشي الملكف بتشكيل الحكومة 46 عامًا، وعمل مستشارا أول لدى رئيس الدولة للشؤون القانونية، وشغل المشيشي وزيرًا للداخلية فى حكومة الفخفاخ، التى قدمت استقالتها فى الأسابيع الماضية.
حصل هشام المشيشي على بكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من تونس، إضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة من فرنسا.
تولى المشيشي وزارة المرأة والصحة والنقل لسنوات،كما أدار الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل خبيرا لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
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