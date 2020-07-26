من الداخلية لتشكيل حكومة تونس.. حياة هشام المشيشي في سطور

تصدر هشام المشيشي مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن كلفه قيس سعيد الرئيس التونسي بتكليف الحكومة الجديدة، خلفًا لـ" إلياس الفخفاخ الذي تقدم باستقالته من رئاسة الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عقب اتهامات بتضارب المصالح.

اقرأ أيضًا..من تونس إلى الكويت .. الدول العربية تلفظ الإخوان في أسبوع الحسم

وكانت تونس تشهد في الأيام الأخيرة صراعا سياسيا حادا اتخذ من البرلمان ساحة

له، في وضع وصفه الرئيس التونسي بأنه "الأخطر والأدق في تاريخ البلاد"، الأمر الذي تعلطت بسببة أعمال البرلمان نحو أسبوعين جراء حالة من الفوضى والاتهامات بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة.

Advertisements

ووجد السياسيون صعوبة في تلبية مطالب الشعب في تونس التي تضرر اقتصادها الضعيف في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي قتل نحو 50 شخصا وأصاب أكثر من 1400 في البلاد.

يبلغ المشيشي الملكف بتشكيل الحكومة 46 عامًا، وعمل مستشارا أول لدى رئيس الدولة للشؤون القانونية، وشغل المشيشي وزيرًا للداخلية فى حكومة الفخفاخ، التى قدمت استقالتها فى الأسابيع الماضية.

حصل هشام المشيشي على بكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من تونس، إضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة من فرنسا.

تولى المشيشي وزارة المرأة والصحة والنقل لسنوات،كما أدار الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل خبيرا لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.