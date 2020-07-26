ألمانيا تؤكد دعمها لباكستان في مواجهة آثار جائحة كورونا

أكد السفير الألماني لدى باكستان برنارد شلاجيك، اليوم الأحد، دعم بلاده لباكستان في جهودها للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وإعادة البناء بشكل أفضل لمستقبل أكثر استدامة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وقال شلاجيك في تصريحات لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "إن وباء كورونا هز العالم بشكل غير متوقع وسنستمر في مواجهة النتائج الاجتماعية والاقتصادية للفيروس لفترة طويلة،

لذلك فإن إظهار التضامن مع بعضنا البعض خلال الأوقات العصيبة هو مسؤولية الجميع".وذكر أن التعاون التنموي الثنائي الناجح بين البلدين امتد عبر عقود، موضحا أن التعاون بين باكستان وألمانيا في الوقت الراهن تتجاوز قيمته 500 مليون يورو في مجالات الطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.وأشار شلاجيك إلى أن جائحة "كوفيد-19" سلطت الضوء على أهمية الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية، مشددا على ضرورة دعم أضعف شرائح المجتمع.ونوه إلى أن حكومة بلاده قررت زيادة دعمها لباكستان في حربها ضد الوباء، وخصصت نصف مليون يورو لها لتعزيز الأنشطة التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء على المستوى المحلي.وأضاف السفير الألماني أن ألمانيا ستخصص 6 ملايين يورو لدعم الجاليات الباكستانية التي تستضيف اللاجئين الأفغان لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية المحلية.