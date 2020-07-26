“اسكتلندا تسعى للاستقلال”.. أزمة فيروس كورونا تهدد وحدة المملكة المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في رحلته الأولى إلى اسكتلندا هذا العام، اختار جونسون جزر على بعد مئات الأميال من مقر السلطة السياسية الاسكتلندية في إدنبره، ولم يلتق بنيكولا ستارجن، وهي تشغل منصب وزيرة اسكتلندا الأولى القومية، في اسكتلندا، بحسب موقع سي إن إن.

على الرغم من أن اسكتلندا عانت بشدة من فيروس كورونا، فقد ارتفعت شعبية ستارجن إلى حد كبير بعد نجاحها في قيادة البلاد لمواجهة الفيروس، مما ادى إلى ارتفاع دعم الهدف السياسي لها ولحزبها الوطني الإسكتلندي، وهو “الاستقلال عن بريطانيا”.

بالمقابل، واجه جونسون انتقادات شديدة بسبب الارتباك في قرارات إعادة الفتح، وأخبر البريطانيين في 10 مايو أنه إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، فيجب الآن “تشجيعهم بنشاط على الذهاب إلى العمل”.

وقبل وقت من إصابة جونسون بفيروس كورونا، أخبر مجموعة من الصحفيين بابتسامة أنه زار مستشفى مؤخرًا وأن هناك بالفعل عدد قليل من مرضى كورونا، وانه صافح الجميع.

تصور السلطة

بالنسبة للعديد من البريطانيين، يمكن أن يكون تقسيم السلطة في المملكة المتحدة مربكًا، بوريس جونسون هو رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ولكن منذ أواخر التسعينيات، تم نقل الكثير من السلطة إلى الدول المكونة للمملكة المتحدة، وهي عملية تعرف باسم التفويض.

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وهذا يعني أن العديد من القرارات المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لا يتم اتخاذها في لندن، ولكن في إدنبرة وكارديف وبلفاست.

وقال مارك ديفلي السياسي المؤيد للاستقلال: “هذا هو حقا أهم وقت، حيث كان التفويض هو الأكثر وضوحا للمواطنين العاديين”، وذكرت كارين ميللي، 58 سنة، من ادنبره: “لندن متقلبة للغاية وتغير رأيها طوال الوقت ولا تستطيع تحديد ما تريد القيام به. هل تريد مساعدة الناس؟ هل تريد أن تضع الاقتصاد أولاً؟ أم أنها لا تهتم فقط؟ لا تعرف ماذا تفعل”.

تعزيز الاستقلال

آخر مرة صوت فيها الاسكتلنديون رسميًا على الاستقلال، في عام 2014، جاءت نتيجة التصويت بفوز “لا” بأكثر من 10 نقاط مئوية، لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة عام 2015، انتقل الحزب الوطني الإسكتلندي من ستة مقاعد في مجلس العموم إلى 56، مع أخذ جميع الدوائر الانتخابية الاسكتلندية باستثناء ثلاث، صوت الاسكتلنديون بشدة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

أخبر جون كيرتس، من جامعة ستراثكلايد، أن دعم الاستقلال يزداد منذ حوالي عام، وهو يرتفع الآن حتى بين هؤلاء الاسكتلنديين الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال ديفلي إن أحدث استطلاعات للرأي “تشير إلى أن دعم الاستقلال أعلى مما كان عليه بالفعل لفترة طويلة حقًا”.

ووعد الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

بالنسبة لأعضاء البرلمان الإسكتلندي مثل تومي شيبارد، فإن استقلال إسكتلندا مسألة وقت فقط، وقال: “أولئك الذين يرغبون في رؤية اسكتلندا تصبح دولة مستقلة ترحب بأكبر عدد ممكن من الرحلات التي يقوم بها بوريس جونسون إلى اسكتلندا، لأنه في كل مرة يطأ فيها اسكتلندا، يزداد الدعم من أجل الاستقلال”.

ويعتقد شيبارد أن الاستجابة للوباء قد فتحت العديد من العيون الاسكتلندية المتشككة على الاختلافات الحقيقية بين اسكتلندا وبريطانيا.