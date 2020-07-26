كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك لزعيم كوريا الشمالية بعد ظهور أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد، عن اجتماع طارئ للحزب الحاكم، بعد اكتشاف أول حالة مشتبه فيها بفيروس كورونا الجديد في بلاده.

ويذكر أن الشخص المشتبه به كان قد انشق إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات، ويشتبه في إصابته بعد عودته "بشكل غير قانوني" إلى مدينة كايسونج الحدودية الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفرضت السلطات الكورية الشمالية، الحظر على مدينة "كايسونج"، بـ"شكل كامل" منذ يوم الجمعة، بينما تم وضع الأشخاص الذين اختلطوا بالشخص والأشخاص الذين سافروا من المدينة في الأيام الخمسة الماضية تحت الحجر الصحي.

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وكان زعيم كوريا الشمالية، تعهد في الاجتماع الطارئ الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الذي عقد أمس السبت بتنفيذ إجراءات لمكافحة الوباء على أقصى مستوى.

وقد أعلنت كوريا الشمالية، في السابق أنها خالية من الفيروس، بعد أن قطعت حركة المرور من وإلى الصين منذ وقت سابق من هذا العام بعد إعلان بكين عن فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين وانتشر لاحقًا في جميع أنحاء العالم.