كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة في إيران، اليوم الأحد، 2333 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 291606 حالة.

وقد أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن تسجيل 216 حالة وفاة جديدة وبذلك بلغ عدد المتوفين في ايران بمرض "كوفيد-19" 15700 شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، لأول مرة منذ أسبوع تسجيل أقل من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكانت وزارة الصحة الإيرانية، رصدت 195 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 215 وفاة أمس).

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2316 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2489 إصابة أمس، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي رصدت في إيران منذ بداية الجائحة 288839، منها 15484 حالة وفاة.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.