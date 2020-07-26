كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 1،492 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في إندونيسيا عن وجود 1.492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 98,778 إصابة، حسبما أظهرت بيانات من موقع وزارة الصحة في إندونيسيا.

وأظهرت البيانات، أن عدد الوفيات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 67، ليصل العدد الإجمالي إلى 4781 حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت إندونيسيا تسجيلها 1،868 إصابة جديدة بالفيروس، يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 97.286، حسبما أظهرت بيانات من فريق عمل COVID-19 في البلاد.

وقد قال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي إن البنك سيضمن الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل مع النمو الاقتصادي المستدام.

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وأضاف وارجيو في كلمة له أمام منتدى "يوم الاستثمار في إندونيسيا" اليوم أن إندونيسيا عازمة على المضي قدما في خطة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استمرار البلاد في طريق النمو على المدى المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن محافظ البنك المركزي القول إنه مادامت الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات مستمرة، فإن إجراءات التحفيز المالي والنقدي ستتواصل لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعتقد البنك المركزي أن رقمنة الاقتصاد وضخ التمويل بشكل خاص في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مصدرا جديدا للنمو الاقتصادي في المستقبل.