كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر من اشترى لابنة أردوغان قلادة ألماسية بقيمة مليوني دولار!؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع موقع إيراني أن يكشف أخيرا عن ملف فساد جديد لأسرة أردوغان، تمثل في شراء زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان قلادة ألماس من تاجر لبناني في لندن بقيمة مليوني دولار أمريكي، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى (إسراء).

وأبان موقع (أفا توداي) أن مصادر داخل مجلس الوزراء التركي كشفا أن قصة القلادة كانت محل استهجان من قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أن أردوغان نجح في التغطية على القضية، وإسكات من انتقدوه.

هذا و شكك الموقع في نزاهة عائلة الرئيس التركي بقوله : "تأتي هذه الأعمال الغير القانونية لعائلة أردوغان في تركيا في وقت ادعت صحيفة تركية مقربة من رئيس الجمهورية أن ثروة الرئيس التركي تبلغ 10 ملايين ليرة، ومليون دولار وخمسة مئة ألف دولاراً فقط"، لكن في الواقع يقوم ابنه بلال وصهره بيرقدار بإستغلال السلطات لاحتكار الأسواق والاستثمارات الداخلية لصالحهما".

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وكذب الموقع البيانات التركية المعلنة سابقاً عن ثروة الرئيس، مبيّناً أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يكذب أردوغان فيها عن ثروته وثروة عائلته الحقيقية، فقبل سنيتن من اليوم قام أعضاء من الحزب الشعب الجمهوري CHP، بنشر مجموعات كبيرة من الوثائق والبراهين تكشف عن تورط ابن الرئيس التركي في تجارة غير قانونية، كما اشترى يختاً بقيمة 18 مليون دولار".

وفضح الموقع تورط نجل الرئيس التركي في العديد من الاتفاقيات المشبوهة، موضحاً أنّ "هذا ليس التورط الوحيد لبلال، بل سبق وأن أبرم عقوداً تجارية مع داعش لشراء النفط السوري والعراقي بأسعار رخيصة منهم، وعند أستهداف القافلة النفطية من قبل الطائرات الروسية، وصلت العلاقة الدبلوماسية بين أنقرة وموسكو إلى حافة التصادم المباشر، بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية التركية طائرة حربية روسية فوق سماء سوريا".

ووفقا للموقع "هذه ليست الفضائح الأولى لعائلة أردوغان، وإنما في 17 كانون الثاني 2013، أصدر القاضي العام التركي قرار باعتقال بلال أردوغان، بتهمة حصوله على الرشوة من تاجر إيراني يدعى (رضا ضراب)، ولكن تدخل والدهُ، والذي حينها كان رئيساً للوزراء ليتم تجميد القرار، لكن في 19 آذار (مارس) 2016، أعتقل ضراب في الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال، ومرة أخرى ظهر اسم بلال أردوغان من جديد، لكونه متهم بإستلام الرشوة من التاجر الإيراني، لتسهيل مهمة غسيل الأموال ونقل الذهب الى طهران".

وزاد "حينها أتهم أردوغان زعيم حركة الخدمة التركية الداعية الدينية، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 بتشويه سمعته والنيل منه