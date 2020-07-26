كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "إيران" تستغل الحوادث المزعومة لإطالة الحرب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدّ رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام في اليمن عادل الأحمدي، استغلال إعلام النظام الإيراني الإرهابي وأذرعه في المنطقة، لبعض الحوادث المزعومة، محاولة بائسة للتأثير على سير الأحداث بما يطيل حرب اليمن ومعاناة اليمنيين، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان: "ماذا لو لم يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لدعم الحكومة الشرعية وحماية الأمن القومي العربي"، عبر منصة "زوم" مساء أمس.

وقال الأحمدي:" نحن كيمنيين، وحديثي هنا عن الأغلب الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية، وليس ذوي الارتباطات المعادية أو المتأثرين بالإعلام التضليلي، إننا نعتز بهذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية ونُدرك حجم الأشواك الملقاة في طريقها، ومن هذه الأشواك القول بأن الرياض تريد يمنا ضعيفا وهي مقولة ربما تنطلي على غير أهل السياسة إذ أن اليمن الضعيف سيكون مشكلة كبرى للمملكة".

واستعرض الأحمدي حجم المشاريع التي أنجزها مجلس التنسيق اليمني السعودي خلال فترة التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و أهمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات، سواء بالمجال التنموي مرورا بالمجال الأمني لمحاربة الإرهاب.

وأكد الأحمدي على قدرة المملكة واليمن لإزاحة كافة الأشواك الفارسية العنصرية عن طريقهما، مشددًا على أن البلدين يجمعهما مصيرٌ مشترك في مواجهة المشروع الإيراني التي لفحت نيرانه العديد من شعوب المنطقة.

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وشدد على الروابط المصيرية والاستراتيجية والأمنية والاجتماعية بين المملكة واليمن، الذي يجمعهما مصير مشترك في مواجهة المشروع الإيراني الإرهابي، لافتا إلى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والمصيرية، على نحو لا يكاد يرتبط معه أي بلدين جارين في المنطقة والعالم، ابتداءً من روابط التاريخ والدين والمجتمع حتى يكاد يقال إن اليمن والسعودية شعب واحد في دولتين.

وأوضح الأحمدي أن انقاذ اليمن عبر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، كان حاضراً في مختلف المحطات التي مر بها الشعب اليمني، بما فيها العقد الأخير، حيث كانت "المبادرة الخليجية" التي أسهمت في تجنيب اليمن الحرب الأهلية المدمرة والتي كان يُراد أن يحدث لها ما حدث لبلدان شقيقة، اكتوت بالفتنة التي أشعلتها أذرع إيران التي ركبت موجة "الثورات"، إلا أن اليمن وبفضل الله واهتمام جيرانه في المملكة، تمكن حينها من تجاوز المحنة بأقل الخسائر.

وأردف الأحمدي: "حينما دخل المشروع الإيراني التخريبي على خط المرحلة الانتقالية اليمنية عبر الذراع الإرهابية الحوثية مستفيدة من الخلافات بين بعض المكونات اليمنية، كانت المملكة حاضرة بقوة في محاولة عقد مصالحة بين القيادات اليمنية التي افترقت في عام ٢٠١١، وصولاً إلى التحرك الحاسم والحازم بإعلان تدشين عمليات تحالف دعم الشرعية، بعدما تمكنت ميليشيات إيران من احتلال العاصمة صنعاء".

وتابع الباحث اليمني خلال حديثه: "بينما كان دعم الرياض حاسماً بالحفاظ على الشرعية اليمنية، واستضافة ودعمت القادة اليمنيين من مختلف التوجهات، في "مؤتمر الرياض" مايو ٢٠١٥، قام التحالف بدعم الجيش اليمني في تحرير أغلب الأراضي اليمنية وتقديم الدعم السخي لإعادة بناء المؤسسات وقوات الجيش اليمني، على امتداد المناطق المحررة، وهو الدعم الذي لا يختلف اثنان منصفان، في أنه كان عاملا حاسما في ما تحقق حتى اليوم، المملكة وبما لا يقبل المقارنة مع أية دولة أخرى، هي الداعم الأول والأكبر لخطة الاستجابة الإنسانية التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات العمل الإغاثي والتي تصل إلى كافة المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وفند الباحث اليمني المساعدات السعودية لليمن بقوله: "أن المملكة ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر المانحين مطلع الشهر الماضي، قدمت منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، كما أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قام بتنفيذ 175 مشروعًا في 7 قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار، إضافة إلى تقديم المملكة وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية".