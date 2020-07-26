كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي العاصمة اليابانية، طوكيو، أنه تم تأكيد 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة من عودة ظهور الحالات بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ، حسبما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.

يمثل المجموع اليوم السادس على التوالي من الحالات الجديدة في المدينة التي تجاوزت 200 حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".

في حين نجت اليابان من نوع الطفرة في الإصابات التي قتلت عشرات الآلاف في دول أخرى، رفعت طوكيو تنبيهها للفيروس إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من الحالات الجديدة.

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وقد أظهر تقرير حكومي، يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في اليابان استقرت في يونيو دون تغيير عما كانت عليه قبل عام، بعد هبوط على مدى شهرين متتاليين بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وهبطت أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 0.2%، مسجلة أول انخفاض منذ 40 شهرا.

ويتوقع بنك اليابان المركزي حدوث انكماش، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ستنخفض بنسبة 0.5% للعام المالي الحالي حتى مارس 2021، مقارنةً مع تقديرات بانخفاض تتراوح بين 0.3% و0.7% في أبريل، بحسب توقعات البنك الاقتصادية.

وذكر البنك المركزي أن التوقعات للنشاط الاقتصادي والأسعار "غير واضحة للغاية"، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتغير اعتمادا على عواقب الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والاقتصادات الخارجية.