كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 305 إصابات جديدة بكورونا بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 781 حالة في اليوم السابق.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 205269 إصابة، بحسب ما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن مجموع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي الجائحة بقي عند 9118 دون تغيير، فيما تعافي أكثر من 190 الف شخص من المرض.

وكشف المعهد الألماني، أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في مقاطعة بافاريا (49273)، شمال الراين - وستفاليا (44974)، وبادن - فورتمبيرغ (36041)، وتم اكتشاف 8638 إصابة في برلين، في حين تم تسجيل أقل الإصابات في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الفدرالية (804).

Advertisements

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.