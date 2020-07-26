كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط جرحى فى حادث دهس بالعاصمة الألمانية برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بإصابة 7 أشخاص على الأقل، فى حادث دهس بالعاصمة الألمانية.

وفقًا لإدارة الإطفاء بألمانيا، اصطدمت سيارة بحشد ودهست بعضا من المتواجدين فيه، ما تسبب فى نقل سبعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة 52 شخصا، بجروح عندما صدمت سيارة حشدا خلال كرنفال في وسط ألمانيا.

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أكدت الشرطة الألمانية، أن دوافع السائق لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن "بين الضحايا 18 طفلا، بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا، وتمكّن 17 من مغادرة" المستشفى.

وقد دهست سيارة مشاركين في مهرجان بألمانيا، وعلى الفور، قررت السلطات إلغاء كافة المهرجانات في ولاية هسن.

ولفتت الشرطة الألمانية، إلى أن السيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، وأوقعت مصابين.