كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى بإطلاق نار خلال مسيرة بمدينة أوستن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مواطن أمريكي مصرعه، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق نار خلال احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وانتشرت مقاطع فيديو، على صفحات التواصل الاجتماعي، رصدت إطلاق أعيرة نارية خلال المسيرة التي شارك فيها نحو 100 شخص.

وكانت مدينة سياتل الأمريكية، شهدت صدامات بين الشرطة والمحتجين تم على إثرها إيقاف 25 شخصا، ووصفت الشرطة أن ما تشهده المدينة أعمال شغب وليست مظاهرات.

ووفقًا للشرطة الأمريكية، أضرم المحتجون النار في مقطورة وهياكل للبناء، وحاولوا أيضا اقتحام مركز للشرطة، كما رموا رجال الأمن بالحجارة وحطموا زجاج النوافذ في المباني.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

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ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، خلال إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة، في حادث يعيد الجدل حول العنف الناجم عن حرية اقتناء الأسلحة وحملها بالبلاد.

وورد في تغريدة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية، أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.