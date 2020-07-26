كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق ضخم وسط سوق في دمشق القديمة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة الوطن السورية، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم في سوق البزورية الشهير في الحميدية بدمشق القديمة وسط العاصمة السورية، مخلفا دمارا كبيرا في الماديات.

ونقلت صحيفة الوطن السورية، عن رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، العقيد محمود الصالح، قوله إن السيطرة على حريق البزورية من قبل عناصر الاطفاء في مراحله النهائية، وتم إيقاف امتداد الحريق.

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وأضاف الصالح، أن أكثر من 10 سيارات إطفاء سارعت إلى مكان الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية، مؤكدًا أن الأضرار كانت مادية ولا توجد أية أضرار بشرية، ويجري التحقيق في أسباب نشوب الحريق.