اكتظاظ بمحطة القطار طنجة المدينة..ومسافرون يستنكرون منعهم من المغادرة

اكتظاظ كبير تشهده محطة القطار طنجة المدينة، اليوم الأحد، بعد حرمان مسافرين من مغادرة عاصمة البوغاز، رغم توفرهم على تذاكر سفر.

وكشف مسافرون ل”اليو24″ أن السلطات ألزمت المسافرين بضرورة التوفر على ورقة تنقل استثنائية تمنحها السلطات لمغادرة المدينة.

ووصف مسافرون قرار السلطات بالإرتجالي، خصوصا وأنهم تمكنوا من شراء التذاكر من المكتب الوطني للسكك بشكل عادي، دون أن يطلب منهم أية ورقة تنقل استثنائي.

وكانت السلطات قد اتخذت قرار منع التنقل من المدينة، ملزمة رؤساء المقاولات، بتحمل مسؤوليتهم في عدم إعطاء أي رخصة لتنقل لأجرائهم.

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واجتمع والي طنجة تطوان الحسيمة، الأربعاء الماضي، مع الجمعيات المهنية والسلطات المحلية، لإخبارهم بقرار المنع النهائي للتنقل خارج مدينة طنجة، خلال عيد الأضحى.

وبحسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الشمال، فإنه من الممنوع بشكل تام منح تراخيص التنقل المهنية، خارج مدينة طنجة، خلال فترة العيد، وسيتحمل مدراء المقاولات المسؤولية، في حالة إصدارهم لأي رخصة.