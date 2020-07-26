حبيركو تعلن اسمي توأمها حديث الولادة.. وتشارك فيديو للحظات وضعهما

اختارت الفنانة، صفاء حبيركو، تسمية ابنيها التوأم، اللذين وضعتهما، في الساعات الأخيرة من ليلة أول أمس الجمعة، باسمي نايل، ونيليا.

ونشرت حبيركو، أمس السبت، صورة جمعتها، وزوجها، وطفيلهما، حديثي الولادة، ومدير أعمالها، مهدي، وقالت في تعليق على “أنستغرام”: مهدي نايل، ونايلة هما الحياة باختصار.. الحمد لله دائما وأبدا”.

حبيركو، وزوجها اختارا توثيق لحظات استقبالهما لتوأمهما، داخل غرفة الولادة، في فيديو، وشاركاه مع الجمهور.

وكانت صفاء حبيركو، قد انسحبت من تقديم برنامج “لالة العروسة” على القناة الأولى، بسبب حملها، وخوفها من إصابتها بفيروس كورونا.