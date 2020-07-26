الحسيمة.. إمام مسجد يرفع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 18 حالة

ارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم الأحد، في الحسيمة، إلى 18 حالة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية تعافي أحد الأشخاص من الوباء.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأمر يتعلق بإمام مسجد من سيدي بوتميم، كان يتابع علاجه من “كوفيد” في مستشفى إمزورن، وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، إذ توصل، ليلة أمس السبت، بنتائج التحاليل المخبرية، التي أكدت تعافيه من الفيروس التاجي.
وبلغ مجموع الإصابات في جهة الشمال، خلال 24 ساعة الماضية، 455 حالة جديدة، أغلبها في طنجة، بينما سجل إقليم الحسيمة، حالة إصابة واحدة.
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