سورية: مقتل مدنيين بنيران قوات النظام ومجهولين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل مدنيان سوريان، أحدهما بقصف قوات النظام وآخر برصاص مجهولين حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الأحد.

وقال المرصد إن مدنيا قتل وأصيب آخرون من جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام السوري، اليوم، على مناطق في قرية عين لاروز بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. واستأنفت قوات النظام قصفها الصاروخي، وكانت قد استهدفت بعد منتصف الليل بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبي بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.

وأشار المرصد إلى مقتل 3 من عناصر "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) و"الجبهة الوطنية للتحرير" وجرح 7 آخرين، جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف نقاط ومواقع لهم صباح أمس، في جبل الزاوية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود عالقين تحت الأنقاض جراء انهيار أحد المقرات.

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وقال على خلفية الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ قوات سورية الديمقراطية (قصد) شرق الفرات، اعترض مسلحون مجهولون طريق أحد المدنيين وسلبوا ما بحوذته من مال، ثم أطلقوا الرصاص عليه وقتلوه، وذلك على طريق بلدة البحرة بريف ديرالزور الشرقي.

ووفقا للمرصد، فقد ارتفع إلى 546 قتيلا عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدماتية، الذين اغتيلوا في 4 محافظات، هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، وبالإضافة إلى منطقة منبج في شمال شرق محافظة حلب وتسيطر عليها "قصد".

ورصد المرصد اغتيال خلايا مسلحة 182 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة إلى اغتيال 360 مقاتلاً من "قصد" بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى المرصد سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.