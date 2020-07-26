الطيبة: الإغلاق بات وشيكا جدا بسبب تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تعقد بلدية الطيبة غدا، الاثنين، جلسة طارئة وموسعة للمجلس البلدي بمشاركة الجهات المسؤولة، ضمن مساعي السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أعقاب تفاقم عدد المصابين.

ورأت البلدية أنه "لا مناص من أن يفرض على المدينة بعد تفكير معمق من المشاورات مع كل ذوي الشأن الحجر والإغلاق الكامل، إذ وفقا لجميع المعطيات والمؤشرات بات إغلاق المدينة بشكل كلي وشيكا جدا أكثر مما نتوقع ومن أي وقت مضى".

وجاء في بيان لها "إدارة البلدية وكافة الجهات الرسمية تسعى لخلق توازن بين استمرار الحياة الطبيعية قدر المستطاع بكل التعقيدات من جهة والحفاظ على سلامة المواطنين كافة من جهة أخرى، مع التعويل على مسؤولية المواطن الطيباوي وحرصه على سلامته وسلامة غيره واستمرار ممارسة حياة طبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التعليمات الوقائية في عين الاعتبار".

ودعت البلدية المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والتعاطي مع التعليمات على محمل الجد وعدم تعريض بلدة كاملة للإغلاق الشامل، على أن نحتلن جمهور المواطنين بالقرارات فور صدورها بعد جلسات التشاور لتكون الطيبة جميعها موحدة بقراراتها على قلب رجل واحد".