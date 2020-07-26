5 إصابات بفيروس كورونا في مدرسة بإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مجلس إكسال المحلي إنه سُجلت 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في مدرسة رند بالقرية. وأكد أن وزارة الصحة أبلغته بآخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا بالقرية.

وأشار مجلس إكسال إلى انتشار المرض في مدرسة رند، إذ تم تشخيص 5 حالات مؤكدة في إطار المدرسة، وعليه يجب اتباع التعليمات التالية، وبموجبها فإنه على كل من تواجد في أيام 15 و23 و24 تموز/ يوليو الجاري في إطار المدرسة أو تواصل بشكل مباشر مع المدرسة الدخول للحجر الصحي من يوم تواصله مع المدرسة.

كما أكد أنه تم إعلامنا بوجود حالة مؤكده تواجدت في عرسين مختلفين في إكسال يومي 21 و22 تموز/ يوليو، ويرجى من الذين شاركوا في العرسين وظهرت لديهم أعراض المرض الدخول للحجر الصحي فورا.

وختم مجلس إكسال بالقول إنه في جميع الأحوال على كل شخص ظهرت لديه أعراض المرض الاتصال هاتفيا بصندوق المرضى لإجراء فحوصات فورا.