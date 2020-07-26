اشتعال النار بسيارة محام وناشط سياسي في سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت ألسنة النار بسيارة المحامي والناشط السياسي محمد عوض أبو ريا، في مدينة سخنين، فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن أضرار بالسيارة.

وأخمد السكان بمساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان الحريق.

وقال المحامي أبو ريا، في حديث لـ"عرب 48" إنه "استيقظت على اندلاع الحريق في سيارتي، وعلى الفور قمت باستدعاء الشرطة وطواقم الإطفاء إلى المكان".

وأشار إلى أن "خلفية الحريق غير معروفة حتى هذه المرحلة، ولا أعلم إذا ما كان الحريق قد اندلع بسبب خلل فني أو بفعل فاعل".

وختم أبو ريا بالقول إنه "لم أتلق أي تهديدات تذكر وعلاقتي طيبة مع الجميع، وأنا الآن بانتظار نتائج تحقيقات الشرطة وخبير الحرائق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".