عسفيا: تصريح ادعاء بقتل شابين في دالية الكرمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، تصريح ادعاء ضد شاب (32 عاما) من سكان قرية عسفيا، على خلفية ضلوعه بجريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمي في دالية الكرمل قبل نحو 3 شهور.

ومن المزمع أن تقدم المحكمة خلال الأيام القادمة، لائحة اتهام وتمديد اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 8 أيار/مايو حينما تعرضا الضحيتان وهما من عسفيا لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل سيارة في دالية الكرمل.

وفي التفاصيل، فإن الشابين توقفا بسيارتهما قرب أحد الحوانيت في دالية الكرمل، حينها أقدم المشتبه به على إطلاق النار نحوهما ثم لاذ بالفرار من المكان بعدها عثر على السيارة التي استقلها وهي محروقة في منطقة حرشية قرب نيشر.

وبينّت التحقيقات، أن السيارة الضالعة في الجريمة سُرقت في العام 2019، وجرى إلصاق لوحات ترخيص مزيفة عليها.