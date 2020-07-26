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شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. إجراء دور الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 35 مدرع وأركان حرب اللواء والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
جرت، عملية تسليم واستلام، بين قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عبدالرحمن الشمساني وأركان حرب اللواء العقيد عبدالملك الاهدل.
وخلال عملية التسليم أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على أهمية توحيد الجبهة الداخلية لقوات الجيش ومواصلة الجهود لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً.
وأشار محافظ تعز إلى أن العدو ما يزال يتربص بمحافظة تعز من جميع الجهات،مشيداً بالأدوار البطولية لقوات اللواء 35 مدرع التي سطرها في مواجهة العدو.
من جانبه، جدد قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن الشمساني، التأكيد على مواصلة الجهود وفقاً لنهج الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي ،في مواجهة المليشيات الحوثية.
بدوره، رحب أركان حرب اللواء ٣٥ العقيد عبدالملك الأهدل بقائد اللواء الشمساني، مؤكدا على مواصلة استمرار الجهود تحت قيادته للواء وصولاً الى تخليص المحافظة من شرور المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.
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