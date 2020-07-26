القوات الحكومية اليمنية تشن هجمات وتحرر مواقع بجبهة قانية في البيضاء

الأحد 26 يوليه 2020

حررت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية اليمنية، مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، بعد هجمات شنتها على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها.



وصرح مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف، ساندت أفراد القوات الحكومية في المواجهات، واستهدفت تجمعات المليشيا وتعزيزاتها.

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في السياق، أوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبير في صفوف المليشيا الانقلابية.

وأكد أن المليشيا الحوثية تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أفراد القوات الحكومية والمقاومة، وغارات دقيقة لطيران التحالف، استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

ولفت قائد اللواء 117مشاة إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أفراد القوات الحكومية والمقاومة وعزمهم الكبير، مؤكدا أنهم ماضين نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية.