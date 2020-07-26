شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران مليشيات الحوثي التي استهدفت الأحياء السكنية في شارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مركز المدينة. Advertisements وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر نيران المليشيات داخل مدينة الحديدة وحققت إصابات مباشرة تكللت بإخماد مصادر النيران الحوثية. وتتوالى الضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على ايدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء تصعيدها العسكري المستمر عقب تمديد مجلس الأمن الدولي عمل البعثة الأممية بالحديدة.

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