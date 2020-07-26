مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف

الأحد 26 يوليه 2020

نهبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محتويات مكتب التربية والتعليم، وسكن الموظفين، في محافظة الجوف شمال اليمن.



وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بنهب محتويات مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وسكن الموظفين.

Advertisements

وأضاف القرشي أن المليشيات صادرت كل الأغراض والمحتويات الشخصية والعامة (من مكتب التربية وسكن الموظفين)، وعبثت بما تبقى من المكتب.

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرة على محافظة الجوف مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي استمرت لأيام.