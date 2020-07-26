اخبار العالم

مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020

نهبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محتويات مكتب التربية والتعليم، وسكن الموظفين، في محافظة الجوف شمال اليمن.

 

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بنهب محتويات مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وسكن الموظفين.

Advertisements

 

وأضاف القرشي أن المليشيات صادرت كل الأغراض والمحتويات الشخصية والعامة (من مكتب التربية وسكن الموظفين)، وعبثت بما تبقى من المكتب.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرة على محافظة الجوف مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي استمرت لأيام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تنهب مكتب التربية في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا