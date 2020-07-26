شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 1492 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة الإندونيسية أن البلاد سجلت 1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98778. وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المتعلقة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس ارتفع بواقع 67 حالة ليبلغ الإجمالي 4781.

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