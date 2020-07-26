الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تموز

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف".

واضاف انه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".