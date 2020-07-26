كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن إصدار القضاء أوامر توقيف بحق أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ، في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بفقدان (752) طناً من الحنطة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة أوامر توقيفٍ بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات".
واضافت ان "أوامر التوقيف الصادرة جاءت على خلفيَّـة فقدان (752) طناً من مادَّة الحنطة".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في التاسع عشر من أيار الماضي نتائج تحرِّياتها حول نقص (752) طناً و (498) كغم من مادَّة الحنطة في سايلو النجف الأفقيّ التي بلغت أقيامها (421,120,000) مليون دينار حسب التسعيرة الرسميَّـة للطنِّ الواحد البالغة (560,000) ألف دينارٍ، مُبيّنةً تمكُّنها من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ بالتعاون مع دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، فيما كشفت في منتصف حزيران عن صدور أوامر استقدامٍ بحقّ أربعة مسؤولين في السايلو.
كانت هذه تفاصيل خبر هيأة النزاهة : صدور أوامر توقيف بحق أمناء مخازن في سايلو النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.