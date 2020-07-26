النفط: اكثر من 16 مليار دينار مجموع المبالغ المالية المقدمة لدعم القطاع الصحي



أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية، مشيراً إلى تقديم أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات .



وأضاف، أن هذه المبالغ "تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات كتأهيل فنادق المدينة وقال عبد الجبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي 3 مليارات و342 مليون و650 الف دينار، (بالإضافة إلى) 11 مليون و150 ألف دولار".وأضاف، أن هذه المبالغ "تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات كتأهيل فنادق المدينة الرياضية في البصرة ومعرض بغداد الدولي وملعب الشعب وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية واسطوانات الأوكسجين وتأهيل مراكز حجر المصابين بالفيروس في بغدادَ والمحافظات". وتابع، أن "المساعدات تضمنت أيضاً، القيام بحملات التعفير والوقاية للدوائر والساحات العامة والأحياءِ السكنية والقيام بحملاتٍ إعلامية للتوعية وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحولي وتوفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود".



وأشار عبد الجبار، إلى أن "الوزارة تعمل على تقديم الأفضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي لوزارة الصحة والمحافظات والجهات الأخرى فضلاً عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات ". وأشار عبد الجبار، إلى أن "الوزارة تعمل على تقديم الأفضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي لوزارة الصحة والمحافظات والجهات الأخرى فضلاً عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات ".

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