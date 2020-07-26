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قرار رسمي بشأن صلاة عيد الأضحى

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تم التوافق على أن صلاة عيد الأضحى في مصر لهذا العام ستكون بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر الفائت.

وقرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، وذلك بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

 

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كما تقرر الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس .

 

وسجلت مصر 91 583 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 32 903 مريضا، وتوفي 4 558 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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