'عدو البشرية' يواصل الانتشار.. إصابات كورونا في العالم تتخطى 16 مليون حالة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، الأحد، بأن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفايروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 16 مليون حالة.
ووفقا للجامعة، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفايروس التاجي الجديد اليوم، إلى 16،046،986 في العالم أجمع، توفي منهم 644،528 شخصا بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، بعد الإصابة المؤكدة به، وتعافى 9،262،520 شخصا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في الحادي عشر من آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في الحادي عشر من آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً.
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