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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والساحات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم الأحد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن صلاة عيد الاضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.
ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء کورونا.
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