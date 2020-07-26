هل أوقفت إثيوبيا ملء السد ؟.. السودان يعلن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان ، ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري، وإن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات.

وقال أنور السادات الحاج، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة قلل من انتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثرا أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

