أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان ، ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري، وإن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات.
وقال أنور السادات الحاج، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة قلل من انتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثرا أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل أوقفت إثيوبيا ملء السد ؟.. السودان يعلن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.