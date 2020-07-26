بسبب تصوير ابنهما خلسة.. هاري وميغان يتجهان نحو القضاء

لجأ الأمير هاري، وزوجته، ميغان ماركل، إلى القضاء ضد شخص قام بتصوير ابنهما، آرتشي، في حديقة منزلهما خلسة.

وكشف محامي هاري، وميغان لوكالة “فرانس برس أن الشكوى تخص “المساس بالحياة الخاصة”، وتأتي بعد أن علم هاري، وميغان، أن شخصا يعرض للبيع صورا، التقطها لابنهما، آرتشي، البالغ من العمر 14 شهرا.

وجاء في شكاية ميغان، وهاري أن “آرتشي لم يشارك في أية مناسبة عامة، و أن الصور في الواقع ملتقطة خلسة خلال “نشاطات في حديقة المنزل”، في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محامي هاري، وميغان مايكل ج. كامب في بيان: “ما من طائرة مسيّرة، أو مروحية، أو عدسة التقاط صور عن بعد تنتقص من هذا الحق.

ورفع دوق ودوقة ساسكس السابقين الشكاية المذكورة، لحماية خصوصية ابنهما الصغير، وفضح كل من يسعى إلى الاستفادة من هذه التصرفات غير المشروعة، ووقفهم”.