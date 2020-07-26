طقس الأحد.. الحرارة تصل إلى 47 درجة في بعض الأقاليم

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تستمر الأجواء الحارة بالسهول الداخلية، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وجنب البلاد وسوس، فيما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية بالسواحل والسهول الاطلسية وبالمتسوط.

وستتشكل سحب غير مستقرة مع زخات رعدية بمرتفعات الاطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي والشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس ،السايس ومن المحتمل المتوسط ، فضلا عن رذاذ في بعض الاوقات بالمتوسط والسواحل الوسطة والجنوبية.

وسيكون الطقس مستقرا على مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي المناطق الأخرى . هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح من القطاع الشمالي، قوية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ، وشرقية بطنجة ، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والشرق وغربية شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و 34 درجة بالشرق، وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وسايس وما بين 15 و 20 درجة بغرب الاقاليم الجنوبية ومرتفعات الاطلس وما بين 20 و 27 درجة بباقي المناطق .

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وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 42 و 47 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي وداخل سوس والسهول غرب الاطلس وسايس وما بين 36 و 42 درجة بالسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وداخل الاقاليم الجنوبية وما بين 30 و 36 درجة بالسهول الاطلسية والريف وما بين 25 و 30 درجة بمرتفعات الاطلس وبالقرب من السواحل .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، واحيانا قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الاطلسية شمال الدار البيضاء وهائجا بالسواحل الوسطى وهائجا الى قوي الهيجان بالسواحل الجنوبية.