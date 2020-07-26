تونس: انطلاق احتفالات عيد الجمهوريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت فعالية "سهريات الحمامات" في المركز الثقافي الدولي في تونس، مساء أمس السبت، وتمتد حتى 22 آب/ أغسطس المقبل.

وانطلقت الفعالية، السبت، بحضور رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، عوضا عن "مهرجان الحمامات الدولي"، الذي أُلغي العام الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

السهرة الافتتاحية، ابتدأتها الأوركسترا السمفوني التونسي احتفالا بالذكرى الـ63 لعيد الجمهورية، الموافق 25 تموز/ يوليو من كل عام.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلته كلمة لمدير عام المركز الثقافي الدولي لسعد سعيد، قال فيها إن "هذه الفعالية تعتبر مساحة فسيحة للتعبير الراقي والمتنوع من خلال برنامج ما كان من الممكن إعداده في الظروف الصحية الراهنة لولا دعم وزيرة الثقافة شيراز العتيري".

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من المهرجان في تونس (الأناضول)

وعقب كلمة سعيد، قدمت معزوفة بعنوان "الدنيا تزهى بالفن" بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، تلتها قطعة موسيقية لمسرح الأوبرا.

وخصص الجزء الأول من السهرة، للمعزوفات الكلاسيكية فيما جاء الجزء الثاني للموسيقى التونسية والعربية، بحضور عازفي الفرقة الوطنية للموسيقى حسب ما جاء في كلمة مقتضبة للمايسترو محمد بوسلامة.

من المهرجان في تونس (الأناضول)

ورافقت السهرة الافتتاحية لـ"سهريات الحمامات" الالتزام بالبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا عبر تعقيم كامل للمسرح قبل وصول الجمهور والذي تم تخفيض أعداده، ومراعات مسافة السلامة و التباعد بين الأشخاص، وارتداء الجمهور للكمامات.

يذكر أن فعالية "سهريات الحمامات" تضم 29 عرضا موزعة على 26 سهرة، وهي عروض متنوعة بين الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا والسينما، وسيحيي سهرة حفل الختام الفنان لطفي بوشناق.