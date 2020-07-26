الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1108 إصابة بكورونا أمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتسجيل 1108 إصابات جديدة ببفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، وأنه تم أمس إجراء 15,476 فحصا. وتم تسجيل أربع وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 464 وفيات منذ بداية الجائحة.

ومنذ بداية الجائحة، أصيب 61,388 شخصا بكورونا، وتعافي 26,959 مريضا، فيما عدد المصابين بالفيروس حاليا 33,965 شخصا، بينهم 329 مريضا في حالة خطيرة بينهم 100 يخضعون لتنفس اصطناعي.

في سياق متصل، يسعى "منسق كورونا"، البروفيسور روني غمزو، إلى إخراج منظومة التحقيقات الوبائية كله من مسؤولية وزارة الصحة ونقله إلى وزارة الأمن، وناقش ذلك خلال اجتماع عقد أول من أمس، الجمعة، حسبما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم.

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ويجري حاليا البحث في إمكانية إخراج القسم المتعلق بالعثور على مخالطين لمرضى كورونا من وزارة الصحة ونقله إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي، بموجب تفاهمات بين عمزو ووزير الأمن، بيني غانتس، أمس.

وبحث غمزو وغانتس إقامة جهاز الأمن بشكل سريع لمنظومة تحقيقات وبائية، وأن يعمل فيها حوالي ألف باحث، ويكون هدفها قطع سلسلة تناقل العدوى، وبحيث يكون هؤلاء الباحثين من الجنود المسرحين مؤخرا من الخدمة العسكرية.

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